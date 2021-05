Schwerpunkte

Menschen mit Behinderung mussten lange auf Impfung warten

10.05.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Behinderte Menschen gehören zu den vulnerablen Gruppen – rutschten in der Priorisierungsgruppe aber immer weiter nach hinten, auch die Behindertenförderung

Seit Ende Februar sind Menschen in Behinderteneinrichtungen impfberechtigt. Trotzdem hat es in der Behindertenförderung Linsenhofen (BFL), mit den Standorten Oberboihingen und Frickenhausen, bis letzte Woche gedauert, bevor die erste Impfung durch Teams des Kreisimpfzentrums durchgeführt werden konnte.

Das Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes impfte in der Behindertenförderung in Oberboihingen. Foto: BFL

OBERBOIHINGEN/FRICKENHAUSEN. Am vergangenen Mittwoch wurden die ersten Impflinge zentral in der Werkstatt von der Behinderten-Förderung in Oberboihingen vom Deutschen Roten Kreuz geimpft. Insgesamt 50, darunter Menschen mit Handicaps, Mitarbeiter sowie FSJler. Weitere 80 konnte das Malteser Impfteam am Standort Frickenhausen/Linsenhofen am Freitag impfen. Die zweite Impfung ist Mitte Juni vorgesehen.