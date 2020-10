Schwerpunkte

„Menschen in Seenot gilt es zu retten“

05.10.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Evangelische Kirchengemeinde Wendlingen rief zur Mahnwache zum „Tag des Flüchtlings“ auf dem Saint-Leu-la-Forêt-Platz auf

Jeder kennt die Bilder des abgebrannten Flüchtlingslagers auf Lesbos, jeder kennt die Bilder von Flüchtlingen in Seenot. Was tut Europa dagegen? Was die Politik? Was tun wir selbst? Mit der Mahnwache am Freitag setzte die Evangelische Kirchengemeinde ein Zeichen für mehr Menschlichkeit und gegen das Zusehen dabei, wie Geflüchtete tausendfach im Mittelmeer ertrinken.

Schiffe retten Menschen aus Seenot: Gelbe Schiffe falteten Teilnehmer der Mahnwache am Freitagabend vor dem Rathaus. Die Schiffe wurden zu einer langen Kette zusammengebunden. Sie soll auf die Tragödie im Mittelmeer hinweisen und symbolisch Solidarität und Verbundenheit mit den Geflüchteten demonstrieren. Unser Foto zeigt die Redner der Mahnwache und Pfarrer: (von links) Diakonin Bärbel Greiler-Unrath, Bürgermeister Steffen Weigel, die Pfarrer Paul-Bernhard Elwert, Hans-Peter Moser, Peter Brändle sowie Marianne Nieber. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Pfarrer Peter Brändle rief dazu auf, „nicht wegzuschauen, wenn jeden Tag Menschen, die auf der Flucht sind, ohne Perspektive zu Hause, in dem Meer ertrinken, an dem viele von uns schon wunderbare Urlaubswochen verbracht haben“. Brändle zog ein Gleichnis zwischen Flüchtlingen und einem Verletzten auf der Straße. „Wer sich nicht um Rettung und Hilfe bemüht, begeht eine Straftat wegen unterlassener Hilfeleistung.“ Aber im Mittelmeer vor den Außengrenzen Europas und in den Lagern auf Lesbos scheine das alles nicht mehr zu gelten. Für ihn ist das „ein Skandal“. Er forderte dazu auf, dass jeder seine Stimme erheben und einen anderen Umgang fordern solle als das, was die Europäische Union jetzt als Kompromiss formuliert habe. Mit dem Motto der Mahnwache ausgedrückt: „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“