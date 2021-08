Schwerpunkte

„Mein Hölderlin“ – auf des Dichters Spuren

30.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN/NÜRTINGEN. Auf die Spuren von Friedrich Hölderlin begeben sich am Dienstag, 14. September, Teilnehmer der Stadtführung in Nürtingen. Bei dem etwa eineinhalb- bis zweistündigen Stadtrundgang, geführt von Christa Schimpf, geht es um das Leben und Wirken des Dichterfürsten in Nürtingen. Dabei erfährt man etwas über die Stationen seines Lebens in der alten Neckarstadt und hört Auszüge aus seinen Schriften. Walter Schimpf wartet in der Stadtkirche, in der Hölderlin 1784 konfirmiert wurde, mit einer Überraschung an der Orgel auf. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt. Weil bei der Tour durch Nürtingen auch Innenräume besichtigt werden, müssen die Teilnehmer eine der 3G-Voraussetzungen erfüllen, um an unserem Ausflug teilnehmen zu können. Sollten sich bis zum 14. September relevante Änderungen ergeben, werden die Teilnehmer informiert. Abfahrt ist am Dienstag, 14. September, um 14.20 Uhr auf Gleis 2, Bahnhof Wendlingen. Es wird ein Unkostenbeitrag für Fahrt und Führung erhoben. Er ist bei der Anmeldung im MiT, Treffpunkt Stadtmitte, Am Marktplatz 4, Wendlingen zu entrichten. Anfragen unter Telefon (0 70 24) 66 36. pm