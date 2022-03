Schwerpunkte

Mehr Wohnraum und bezahlbar

15.03.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die anhaltende Problematik auf dem Wohnungsmarkt macht nicht vor Wendlingen Halt. Diverse Anträge der Fraktionen im Gemeinderat beschäftigten sich auf unterschiedliche Weise damit.

Erhöhte Wohnbautätigkeit in den Kommunen Foto: Adobe Stock/Leichonak

WENDLINGEN. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Menschen stehen auf Wartelisten in Kommunen, beileibe nicht nur in großen Städten. Selbst gut verdienende Fachkräfte tun sich mittlerweile schwer, die hohen Mietpreise zu bezahlen. Das hat die Kommunen auf den Plan gerufen, überall werden Neubaugebiete erschlossen, neue Quartiere in Innenstädten entstehen, Städte investieren in den kommunalen Wohnungsbau.