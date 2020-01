Mehr neue Erdenbürger als im Vorjahr

Den Wendlinger Eltern gefielen die Namen Juna und Finn am besten – Weniger Todesfälle als im Vorjahr

WENDLINGEN. Seit drei Jahren sind die Namen Sophia, Emma, Mia und Emilia bei den Mädels sowie Ben, Leon und Noah bei den Jungs die beliebtesten Vornamen in Baden Württemberg. Wie die Wendlinger sich entschieden haben? Nun, ein klein wenig anders. Dreimal entschieden sich Eltern für den Mädchennamen Juna, bei den Buben war Finn der beliebteste Name. Insgesamt seien die Eltern jedoch in der Namenswahl so kreativ gewesen, dass sich ein eindeutiger Trend für das Jahr 2019 nicht ablesen lasse.

Der Geburtentrend allerdings ist im Jahr 2019 leicht gestiegen. Insgesamt konnten 148 neue Erdenbürger im Jahr 2019 begrüßt werden – drei mehr als im Vorjahr. Die Kinder haben in den umliegenden Kliniken das Licht der Welt erblickt. Hausgeburten konnten 2019 nicht beurkundet werden.