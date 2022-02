Schwerpunkte

Mehr Menschen brauchen Tafeln

16.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Rotarier spenden 2000 Euro für DRK-Tafelladen in Kirchheim.

KIRCHHEIM. Für den DRK-Tafelladen des Kreisverbandes Nürtingen-Kirchheim kommt die Spende des Rotary Clubs Nürtingen-Kirchheim/Teck angesichts der angespannten Situation zum richtigen Zeitpunkt und ist eine große Hilfe, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und den Tafelladenkunden weiterhin ein ausreichendes Warenangebot anbieten zu können.

Die Geldzuwendung der Rotarier in Höhe von 2000 Euro soll im DRK-Tafelladen Kirchheim eingesetzt werden, den das Rote Kreuz in der Max-Eyth-Straße 1 betreibt. Den Spendenscheck überreichte deren Präsident, Wilhelm Christner, zusammen mit Schatzmeister Rudolf Gregor und Gemeindienstbeauftragten Axel Vetter, an die Vertreter des DRK. „Als Rotarier engagieren wir uns in der Region für lokale und internationale soziale Projekte und wollen mit unserer Spende den DRK-Tafelladen Kirchheim als wichtige Einrichtung der sozialen Daseinsfürsorge vor Ort unterstützen“, freute sich Christner über die Beiträge der Rotary-Clubmitglieder für den guten Zweck.

„Angesichts der angespannten Haushaltslage des Tafelladens sind solche Zuwendungen besonders wertvoll“, unterstrich DRK-Kreisgeschäftsführer Rafael Dölker deren Notwendigkeit und bedankte sich für die großzügige Unterstützung durch den Rotary Club. pm