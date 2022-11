Schwerpunkte

Mehr Kühlung durch Bäume

03.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der Wendlinger Marktplatz soll mit Bäumen in Trögen „klimasicher“ gemacht werden. In der Innenstadt werden zudem weitere 200 Bäume an verschiedenen Standorten gepflanzt – auf Antrag der CDU.

Blick Richtung Marktgasse und Marktplatz: So oder so ähnlich könnte der Platz zwischen Langhaus, Treffpunkt Stadtmitte, Rathaus und Hochhaus nach der Begrünung aussehen. Visualisierung: Planstatt Senner

WENDLINGEN. Die Klimakrise wird seit Jahrzehnten angemahnt. 2022 war der wärmste je in Europa gemessene Sommer. Auch in Deutschland waren die Sommermonate in diesem Jahr von langanhaltenden heißen Tagen mit gebietsweisen Dürreperioden geprägt. Dieses schon fast subtropische Klima machte sich besonders in der Innenstadt negativ bemerkbar, dort wo die Versiegelung massiv ist: auf dem Marktplatz und in der Marktgasse, wo alles gepflastert ist. „An heißen Tagen ist es dort nicht möglich, sich aufzuhalten“, wie Bürgermeister Steffen Weigel dazu in der letzten Sitzung des Gemeinderats erklärte, „wir sollten deshalb reagieren“.