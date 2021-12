Schwerpunkte

Markus Grübel will sich weiterhin für Menschen in seinem Wahlkreis einsetzen

27.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Noch bis Januar ist Markus Grübel Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Danach wird der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der CDU in zwei Ausschüsse wechseln. Grübel empfiehlt sich für die Enquête-Kommission.

Markus Grübel in seinem Wahlkreisbüro in der Esslinger Bahnhofstraße. Foto: Kiedaisch

Markus Grübel zieht in den letzten Tagen des Jahres Bilanz. Bilanz über das zurückliegende Jahr, das für ihn und die Christdemokraten nach 16 Jahren Kanzlerschaft mit Angela Merkel und als Regierungspartei mit der Bundestagswahl einen herben Einschnitt gebracht hat. Ungewöhnlich, nach so langer Zeit nicht mehr vornedran Politik mitgestalten zu dürfen. Dabei ist schon fast in Vergessenheit geraten, dass seine erste Wahlperiode als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter in der Opposition begonnen hat. Dies sei eine große Herausforderung, sagt er zur aktuellen Situation und hofft, dass dieser Zustand nur auf eine Wahlperiode beschränkt bleiben wird.