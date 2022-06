Schwerpunkte

Marimbakonzert in Köngen

24.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Jasmin Kolberg spielt am Sonntag, 26. Juni, in der Kirche.

KÖNGEN. „Las maderas que cantan“ – „das Holz, das singt“ ist ein in Mexiko gebräuchlicher Ausdruck für die Marimba: wer Jasmin Kolbergs Spiel lauscht, wird die Bedeutung dieser Metapher erfahren. Die international bekannte Marimba-Solistin begeistert ihre Zuhörer in den USA, Japan, Südafrika und Europa mit ihrer empfindsamen Musikalität und lädt sie am kommenden Sonntag, 26. Juni, 19 Uhr, zu einer musikalischen Reise durch ihre unverwechselbare Klangwelt ein.

Als Solistin konzertierte Jasmin Kolberg bereits im Mai mit dem Akkordeonorchester Köngen in der Peter- und Paulskirche. Der Klang und die Schönheit der Kirche begeisterte sie so sehr, dass sie spontan beschloss, gleich im Juni ihr Soloprogramm dort zu präsentieren. Die Künstlerin löst ein, was der Titel verspricht: Animato, der musikalische Begriff für beseelt, belebt, lebhaft. Sie präsentiert Werke von Bach, Debussy, Piazzolla, Schumann, Sammut und weiteren Komponisten. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten; Sitzplatzreservierungen sind durch eine Nachricht an info@jasmin-kolberg.com möglich.

Als Tochter einer Geigerin und eines Perkussionisten und Schlaginstrumentenbauers wuchs Jasmin Kolberg inmitten hunderter verschiedenster Schlaginstrumente auf. Im Alter von sieben Jahren begann sie ihre musikalische Ausbildung in den Fächern Schlagzeug, Violine und Klavier.