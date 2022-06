Malteser aus der Region Neckar-Alb halfen beim Deutschen Katholikentag in Stuttgart.Rund 27 000 Besucher feierten beim Deutschen Katholikentag in Stuttgart in der vergangenen Woche ein friedliches Glaubensfest – und diskutierten zugleich viele kontroverse Themen in Kirche, Gesellschaft und Politik.…

Mehr