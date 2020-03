Maibaumaufstellen dieses Jahr gestrichen

30.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

WERNAU (sys). Der Maibaum wird in Wernau wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht aufgestellt. Diese Entscheidung hat der Bund der Selbstständigen in Wernau (BDS) gemeinsam mit der Stadt getroffen. Auch der für den 10. Mai geplante Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ist abgesagt.

Erstmals fällt in diesem Jahr das Maibaumstellen mit Hocketse auf dem Wernauer Stadtplatz aus. „Die Entscheidung ist allen sehr schwergefallen“, teilt Bürgermeister Armin Elbl mit. Das Maibaumstellen am Vorabend des 1. Mai sei ein beliebtes Brauchtum und erfreue sich in Wernau bei der Bevölkerung immer großen Zuspruches.