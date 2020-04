Mai-Beiträge für Kitas vorerst zurückgestellt

WENDLINGEN (pm). Aufgrund der aktuellen Maßnahmen zum Coronavirus durch die Landesregierung Baden-Württemberg bleiben auch in Wendlingen alle Kindertageseinrichtungen voraussichtlich bis zum 3. Mai weiterhin geschlossen.

Die Stadtverwaltung hat sich dazu entschieden, die Elternbeiträge für Mai vorerst zurückzustellen. Damit möchte die Verwaltung die Eltern in dieser schwierigen Zeit entlasten. Alle Eltern, die einen Dauerauftrag für die Elternbeiträge eingerichtet haben, müssen diesen direkt bei ihrer Bank aufheben. Falls dies vor der Abbuchung der Maibeiträge nicht mehr möglich sein sollte, sollten sie sich an die Stadtverwaltung wenden, an Özlem Genc, Telefon (0 70 24) 9 43-2 52. In diesen Fällen wird eine Rückerstattung für den Mai veranlasst. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die zurückgestellten Beiträge nachträglich noch erhoben werden können. Eine Entscheidung darüber steht noch aus. Dies werde nach Ende der derzeitigen Krisensituation und unter Würdigung aller Umstände entschieden.