Schwerpunkte

Magischer Jubiläumsabend beim TSV Köngen

28.11.2022 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Der TSV Köngen feierte sein 125-jähriges Bestehen mit dem Zauberer und Comedian Topas.

KÖNGEN. Wie hat das jetzt wohl funktioniert? Der Keks war gerade noch eckig, jetzt ist er rund wie ein Vollmond, und angeknabbert hat ihn der Zauberer und Comedian Topas ganz bestimmt nicht. Und wie bitte kam der Orangensaft in das vorher leere Glas in der Hülle, und die Uhr in die Flasche mit dem engen Hals? Beim Jubiläumsabend „125 Jahre TSV Köngen“ gab es sehr viel zum Staunen, und der Künstler war in seinen Darbietungen so routiniert, dass er sich mit dem Publikum immer wieder sehr viel Spontanität leisten konnte.