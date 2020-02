Märzenmarkt startet am Montag

28.02.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Der Märzenmarkt steht vor der Tür. Doch bevor am Montag über 100 Händler ihre Waren auf dem Ziegelwasen anbieten, öffnen die Kirchheimer Geschäfte am 1. März, für den ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr. Am Sonntag vor dem Märzenmarkt bietet sich von 12.30 bis 17.30 Uhr die Gelegenheit, in den Einzelhandelsgeschäften zu bummeln oder einfach die Atmosphäre in der Stadt zu genießen. Auch Händler des Kirchheimer Wochenmarktes sind an diesem Tag wieder mit von der Partie und bieten am Marktbrunnen und auf dem Marktplatz ihre Produkte zum Verkauf.

Auf dem Ziegelwasen startet bereits ab Freitag, 28. Februar, ein großer Vergnügungspark, der bis zum 2. März ein vielfältiges Angebot an Volksfest-Attraktionen bietet. Am Samstag um 13 Uhr findet auf dem Volksfest ein ökumenischer Gottesdienst in besonderer Atmosphäre statt: unter dem Dach des Autoscooters.

Beim seit mehreren Hundert Jahren immer am ersten Montag im März stattfindenden Märzenmarkt (2. März) bieten weit über 100 Markthändler in der Innenstadt ein breit gefächertes Warensortiment an. Für kulinarische Versorgung ist auf dem Märzenmarkt natürlich ebenfalls gesorgt. Die Wochenmarkthändler runden das umfangreiche Angebot ab.

Weitere Informationen zum verkaufsoffenen Sonntag und Märzenmarkt gibt es im Internet unter www.kirchheim-teck.de.