Schwerpunkte

Mädchen aus Deizisau braucht Stammzellen

05.02.2021 05:30, Von Andreas Pflüger — E-Mail verschicken

Die siebenjährige Hannah ist am Myelodysplastischen Syndrom des Knochenmarks erkrankt – Typisierung über die DKMS

Die siebenjährige Hannah leidet an einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Das lebensfrohe Mädchen aus Deizisau braucht dringend eine passende Stammzellenspende.

Hannah braucht Hilfe. Foto: privat

DEIZISAU. Hannah ist ein lebensfrohes Kind. Die Siebenjährige singt im Chor, spielt Fußball, geht ins Ballett, reitet und fährt gerne Ski. Dass all diese Aktivitäten gerade ruhen müssen, hat bei der jungen Deizisauerin dabei in erster Linie nichts mit den Coronabeschränkungen zu tun. Hannah leidet an einem Myelodysplastischen Syndrom des Knochenmarks (MDS), einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur ein passender Stammzellspender kann das Leben des Mädchens retten. Ihre Familie und ihre Freunde setzen alle Hebel in Bewegung, um die genetisch passende Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Wer Hannah helfen möchte, kann sich über den Internet-Link www.dkms.de/hannah ein Registrierungsset nach Hause bestellen und damit vielleicht zum Lebensretter werden.