Verband Region Stuttgart möchte Schienenverbindung zwischen Kirchheim und Schwäbisch Gmünd prüfen lassen

20.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Der Verband Region Stuttgart wird sich an einer Machbarkeitsstudie für eine Schienenverbindung von Kirchheim/Teck über Bad Boll und Göppingen nach Schwäbisch Gmünd beteiligen.

(pm) In einer Pressemitteilung schreibt der Regionalverband dazu: Im November 2020 hat eine Studie des Landes Baden-Württemberg zur Reaktivierung von Nebenbahnen für die Schienenstrecke von Kirchheim über Weilheim, Bad Boll nach Göppingen und weiter bis Schwäbisch Gmünd Verkehrspotenziale in einer Größenordnung festgestellt, ab der das Land Machbarkeitsstudien finanziell bezuschusst. Der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart hat nun in seiner Sitzung vom Mittwoch der finanziellen Beteiligung eben an einer solchen Machbarkeitsstudie und einer Kooperationsvereinbarung mit den beteiligten Landkreisen Esslingen, Göppingen, dem Ostalbkreis sowie dem Regionalverband Ostwürttemberg zugestimmt. Noch für dieses Jahr ist die Vergabe der Studie vorgesehen, mit der Ergebnisvorstellung wird bis Ende 2022 gerechnet.

Korridor Kirchheim/Teck bis Göppingen