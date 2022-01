Schwerpunkte

Luxorette im neuen Domizil in der Neckarspinnerei

31.01.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Mit Luxorette zieht das erste Unternehmen in das historische Firmen-Areal in Unterboihingen ein. Zurück zu den Wurzeln, könnte man diesen Umzug nennen, denn die Anfänge der Firma Otto in Wendlingen liegen dort.

WENDLINGEN. „Luxorette, das ist nicht nur ein Firmenname, das ist eine Marke“, sagt Susanne Kern, Geschäftsführerin des Wäsche-, Stoff- und Dekohandels. Und diese Marke war 50 Jahre lang auf dem HOS-Areal in Wendlingen beheimatet. Und nicht nur da. In Neckarhausen, Offenburg und Wangen gab es Filialen des Ladens. Die Filialen sind schon länger geschlossen, nun zieht das Unternehmen ein paar Meter weiter ins Unterboihinger Neckarspinnerei-Areal. Hier soll ja, wie auf dem Wendlinger Areal, das zu einem großen Teil von der Firma CG Elementum aufgekauft wurde, ein Quartier entstehen, in dem Wohnen und Arbeiten nicht mehr strikt getrennt stattfindet. Und Luxorette ist damit das erste Unternehmen, das in die schönen Räume des ältesten Otto-Gebäudes, des Spinnerei-Hochbaus von 1862, einzieht. Zur Miete übrigens. Heute ist Eröffnung.