Luxorette hilft Logopädin aus

Wendlinger Wäschefabrik macht durch Spende von Mund- und Nasenmasken Weiterbetrieb der Praxis von Bianca Steiner möglich

Logopädin Bianca Steiner (links) freut sich, dass sie mit Hilfe der Masken von Susanne Kern (rechts) ihre Praxis weiter öffnen kann bg

WENDLINGEN (bg). Die Logopädin Bianca Steiner hat eine Praxis in Wendlingen, außerdem arbeitet sie mit den Patienten auf der Schlaganfallstation im Kirchheimer Krankenhaus. Dort bekommt sie noch medizinischen Mundschutz, in der Praxis sieht es dagegen schlecht aus. Also rief sie am Montagmorgen bei der Wendlinger Firma Luxorette an. Das Unternehmen im HOS-Areal stellt Heimtextilien her, der Verkauf ist gerade geschlossen.

Bei Geschäftsführerin Susanne Kern stieß sie auf offene Ohren. Mit Hilfe einer Nähanleitung aus dem Internet entstand innerhalb von zwei Stunden ein Prototyp, für den Molton als Innenfutter und Bettwäsche-Stoff für außen verwendet wurde. So entstanden Masken, die auch in die Kochwäsche können. Zertifiziert sind sie nicht. Die Praxis von Bianca Steiner bekommt 25 Masken, mit denen sie alle Mitarbeiter so ausstattet, dass immer eine in die Wäsche kann.

„Es ist toll, dass man sich in Wendlingen so spontan hilft“, freut sich Steiner. Nun kann ihre Arbeit weiter gehen.

Die Firma Luxorette würde auch für andere Nasen- und Mundmasken nähen und nimmt in kleinem Maße Aufträge unter service@luxorette.de entgegen.