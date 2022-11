Schwerpunkte

Lohn sich der Parkplatz mit PV-Anlage?

16.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Vertreter von Kommunen aus dem Rems-Murr-Kreis informierten sich im Gruppenklärwerk Wendlingen über den Einsatz von Solaranlagen auf Carports. Das Thema ist komplex und die Möglichkeiten für Städte und Gemeinden vielfältig. Der Bau des Carports auf dem Gelände der Kläranlage jedenfalls hat sich gelohnt.

Seit August 2019 gibt es den Carport mit Solarmodulen auf dem Gelände des Gruppenklärwerks Wendlingen. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Die Energiekrise lässt immer öfter auch kommunale Akteure überlegen, wo sich Fotovoltaikanlagen lohnen. Am Dienstag informierten sich Vertreter aus Kommunen des Rems-Murr-Kreises beim Gruppenklärwerk in Wendlingen. Denn hier ist man, wie so oft, Vorreiter für neue Ideen.