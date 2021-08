Schwerpunkte

Livestream in Warteschleife

30.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WERNAU. Man hat sich in Corona-Zeiten an digitale Meetings gewöhnt und teilweise sogar deren Vorteile schätzen gelernt. Warum nicht auch die Bürgerinnen und Bürger per „Live-Übertragung“ digital an den Gemeinderatssitzungen teilhaben lassen? Das hatten die Fraktionen Wernauer Bürgerliste/Junge Bürger (WBL/JB) und Grüne/Unabhängige beantragt – vorläufig erfolglos.

Sogenannte Hybridsitzungen hat der Wernauer Gemeinderat in der Coronazeit schon häufig praktiziert: Dabei können die Ratsmitglieder entscheiden, ob sie persönlich in der Stadthalle an der Sitzung teilnehmen oder per Video-Schaltung von zu Hause aus. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger gibt es diese Alternative noch nicht, sie müssen immer in die Stadthalle kommen und können das Geschehen dann direkt oder über eine Leinwand mitverfolgen. Damit seien sie „einem wohl geringen, aber vorhandenen Risiko ausgesetzt“, argumentieren die Antragsteller. Sie sehen darüber hinaus die Chance, mit digitalen Formaten die Transparenz und das kommunalpolitische Interesse zu erhöhen. Auch wer gerade nicht mobil oder nicht im Ort sei, könne so die Diskussionen verfolgen. „Wir erhoffen uns, das politische Geschehen weiter raustragen zu können“, sagte Stefan Redle (WBL/JB), „andere Kommunen machen das schon vor.“ Unter anderem in Stuttgart, Esslingen oder Filderstadt werde dies bereits praktiziert.