Linn Kazmaier eröffnet 24-Stunden-Schwimmen in Wendlingen

29.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona findet der große Schwimm-Event im Wendlinger Freibad wieder statt. Teilnehmer sind Sport-, Hobby- und Schulmannschaften sowie Einzelschwimmer. Eine Delegation aus der französischen Partnerstadt St. Leu nimmt ebenfalls wieder teil.

Ihre Paradedisziplinen sind zwar Para-Langlauf und Para-Biathlon. Beim 24-Stunden-Schwimmen ist Linn Kazmaier (im Bild mit Florian Baumann, ihrem Guide bei den Wettbewerben) wieder dabei. Das Foto entstand bei den Paralympischen Spielen in diesem Jahr in Beijing/China. Foto: Kuckuck

WENDLINGEN. Immer am ersten Juliwochenende heißt es im Wendlinger Freibad: Rein ins große Becken und möglichst viele Bahnen schwimmen. Schnelligkeit spielt dabei keine Rolle. Seit Wochen laufen die Anmeldungen, wer sich noch kurzfristig dazu entschließen möchte, ist herzlich eingeladen. Die DLRG Wendlingen, die den Schwimm-Event zum 22. Mal ausrichtet, freut sich auf jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin – von den Jüngsten bis zu Senioren, vom Hobbyschwimmer bis zum Sportprofi, jeder kann dabei sein. Startpfiff ist am kommenden Freitagabend, 1. Juli, um 19 Uhr, der Abpfiff ist genau 24 Stunden später, am Samstag ebenfalls um 19 Uhr.