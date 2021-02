Schwerpunkte

Lindenturnhalle: Abbruch rückt näher

04.02.2021 05:30

KÖNGEN (sg). Gleich über zwei Vergaben durfte der Köngener Gemeinderat in der vergangenen Sitzung abstimmen: Der Abbruch der Lindenturnhalle wird von der Weilheimer Firma Fischer übernommen und kostet die Gemeinde 99 365 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Vier Firmen wurden vom Bauamt angeschrieben, drei haben ein Angebot abgegeben.

Ebenfalls vergeben wurden die Abbrucharbeiten für das Albvereinsheim im Rilkeweg 11, das ebenfalls der geplanten Neubebauung weichen muss. Auch hier boten drei der vier angeschriebenen Firmen ihre Leistungen an. Vergeben wurden die Arbeiten schließlich ebenfalls an die Firma Fischer aus Weilheim, die in beiden Fällen günstigste Bieterin war. Der Abbruch des Albvereinsheims wird für 19 040 Euro einschließlich Mehrwertsteuer erledigt. Die Arbeiten sollen noch im Februar vonstatten gehen.

Die Gebäude müssen weichen, weil die Gemeinde auf den Grundstücken eine Wohnanlage für Senioren errichten möchte. Die Pläne dafür wurden bereits in einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung im September vorgestellt, in der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Architekt Robert Schneider von der Architektenpartnerschaft ARP die Anregungen der Bürger den Gemeinderäten dargelegt.