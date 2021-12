Schwerpunkte

Lindenprachtkäfer schädigt Linden in Wendlingen

30.12.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der Lindenprachtkäfer setzt den Linden in der Wehrstraße zu.

Hübsch anzusehen, doch die Larven sind problematisch: der Lindenprachtkäfer.

WENDLINGEN. Einige Linden in der Wehrstraße in Wendlingen sind vom Lindenprachtkäfer stark befallen. Das zeigt sich daran, dass sich an fünf Bäumen die Rinde teilweise gelöst hat. Damit die Bäume, die noch keinen Befall aufweisen, gerettet werden können, will die Stadt Wendlingen den Versuch im kommenden Jahr starten, entsprechende Maßnahmen dagegen zu ergreifen.