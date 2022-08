Schwerpunkte

Lindengassenfest in Unterboihingen

22.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Am Wochenende hatte wieder einmal der Musikverein Unterboihingen zum Lindengassenfest eingeladen. Nachdem das Wetter tagsüber am Samstag noch nicht ganz so verlockend ausgesehen hatte, blieb es ab der Eröffnung des Traditionsfests am Abend trocken. Damit waren die besten Voraussetzungen für die Hocketse gegeben, die von der Cover-Band Squeezed gerockt wurde. Beeindruckt vom mehrstimmigen Gesang und einigen Solo-Nummern war die Stimmung unter den Besuchern kaum zu toppen. Teil zwei des Lindengassenfestes begann dann wie gewohnt schon am Sonntagvormittag mit dem Frühschoppen nach der Kirche. Musikalisch bestens unterhalten wurden die Besucher von den Blasorchestern des Musikvereins Unterboihingen und des Musikvereins Unterlenningen. Für den Gaumenschmaus sorgten wieder zahlreiche Helfer und Helferinnen des Musikvereins Unterboihingen. Zum Mittagessen ließen sich die Gäste den Schweinebraten oder gegrillte Hähnchen an beiden Tagen munden. gki Foto: Holzwarth