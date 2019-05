Liegt das Problem am Schleifen?

31.05.2019, Von Gaby Kiedaisch

S-Bahn bringt Anwohner weiter um den Schlaf: Nach wenigen Monaten mit „weniger Lärm“ haben Quietschgeräusche wieder zugelegt

S-Bahn-Züge sind zwar leiser als Dieselloks, dafür reiben Räder und Schiene vor allem im Kurvenbereich aneinander, sodass häufig mit Schienenschmieranlagen nachgerüstet werden muss. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Seit 35 Jahren wohnt Gudrun Waldner in der Spinnerstraße. Während dieser Zeit hat sie so einiges wegen der Bahn, deren Trasse mitten durch die Stadt führt, mitgemacht: früher immer wieder mit den schweren Dieselloks. Seit die Strecke elektrifiziert wurde, ist die SBahn mehr oder weniger ein Dauerthema bei den Anwohnern (wie berichtet). Dabei wurde von der Stadtverwaltung nichts unversucht gelassen, das Problem anzugehen. Bürgermeister Weigel war deswegen immer wieder in Kontakt mit der Bahn, darüber hinaus gab es Anwohnergespräche, technische Neuerungen am Gleis wie die Schienenschmieranlage, das zigfache Abschleifen der Gleise bis hin zur persönlichen Ansprache des Problems beim Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG, Sven Hantel, durch Bürgermeister Weigel.