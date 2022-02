Schwerpunkte

Lied-Duo erhält ersten Preis

KÖNGEN. Im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der am letzten Wochenende in Backnang stattfand, haben sich die jungen Sopranistinnen Emily Kemmner und Sophie Nemecek (im Bild), beide Stipendiatinnen des Grinio-Förderkreises Musiktalente, in der Wertung „Gesang – Duo“ aus der Klasse Gundula Peyerl einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Pforzheim ersungen, souverän begleitet am Klavier von Klavierdozentin Natalia Szabat. Diese Leistung ist gerade in der gegenwärtigen Pandemiezeit besonders hoch einzuschätzen, da in der Wettbewerbsvorbereitung durch die Corona-Vorschriften die Unterrichts- und Probensituation erheblich erschwert war, aber von allen Beteiligten bravourös gemeistert wurde. pm Foto: Nemecek