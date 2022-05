Schwerpunkte

Lidl in Wendlingen eröffnet am alten Platz

18.05.2022 11:40

Foto: sg

Groß war der Schreck, als im Oktober 2020 die Lidl-Filiale in der Wendlinger Taläckerstraße abbrannte. Ein technischer Defekt war dafür verantwortlich. Die gute Nachricht: Lidl erklärte kurz nach dem Unglück, dass der Konzern die Filiale wieder aufbauen wird. Nun, etwa eineinhalb Jahre nach dem Unglück, bei dem Gott sei Dank keine Menschen zu Schaden kamen, ist am morgigen Donnerstag die Neueröffnung. Ab 7 Uhr können die Kunden in den neuen Räumen einkaufen. Ab 10 Uhr nimmt dann Bürgermeister Steffen Weigel an einer der Kassen Platz und zieht die Einkäufe der Kunden über den Scanner. Mit den Einnahmen aus dieser Aktion wird der Wendlinger Hilfsfonds unterstützt. Ansprechende Materialien und eine Glasfront, durch die viel Tageslicht in die Filiale fällt, zeichnen die neue Filiale aus. Mit einer großen Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern wurde Platz für breitere Gänge geschaffen. Obst, Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukte erhalten mehr Fläche. 81 Parkplätze und eine Elektroladesäule mit drei Ladepunkten machen das Einkaufen angenehm. Die Wendlinger Filiale ist der siebte Standort in der Region, der diesen Service anbietet. Die Filiale in Wendlingen kommt ohne fossile Brennstoffe aus, benötigt 100 Prozent weniger primäre Energiequellen und generiert damit rund 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt: Die Beheizung und Kühlung der Filiale erfolgt über eine besonders effiziente Betonkerntemperierung. Hochmoderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie eine gute Wärmedämmung sparen weitere Energie ein. Auch die LED-Beleuchtung spart Energie ein. Der Kohlendioxidausstoß kann so um etwa 17 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Die Interims-Filiale in der Albstraße gehört mit der Neuerföffnung der Vergangenheit an. Bis 18 Uhr können Kunden dort heute noch einkaufen, dann schließen sich die Pforten der ehemaligen Edeka-Filiale wieder. sg