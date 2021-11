Schwerpunkte

Lichtgestalten in der Wendlinger Galerie

18.11.2021

Mit Skulpturen der Filderstädter Künstlerin Aurelia Waßer gibt es in den Ausstellungsräumen in der Weberstraße 2 ab Ende November eine weitere Ausstellung des Galerievereins. Passend zur Vorweihnachtszeit dreht sich alles um Licht.

Trägerin des Lichts nennt sich diese Skulptur von Aurelia Waßer. Foto: pm

WENDLINGEN. Nach längerer Durststrecke haben Kunstfreunde wieder Gelegenheit, in der Galerie der Stadt Wendlingen regelmäßig eine andere Perspektive zum Alltag zu erhalten. Die Ausstellung der Werke von Michael Friess, die bis 14. November in der Galerie zu sehen waren, war solch ein Erfolg, dass die „German Pop Art“ sogar zwei Wochen länger zu sehen war. Die nächste Künstlerin, die in der Weberstraße 2 ihre Werke zeigt, ist Aurelia Waßer aus Filderstadt-Bonlanden.