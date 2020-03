Letzter Gottesdienst in Johanneskirche

WENDLINGEN (pm). Der Gottesdienst zur Entwidmung der Johanneskirche am Sonntag 15. März, um 17 Uhr findet statt. Aufgrund der Vorgabe des Landes Baden-Württemberg in der aktuellen Situation dürfen allerdings nicht mehr als 100 Personen an diesem Gottesdienst in der Kirche teilnehmen. Die Kirchengemeinde wird eine akustische Übertragung nach draußen auf den Platz vor der Kirche einrichten. Diese Entscheidung hat die evangelische Kirchengemeinde in Absprache mit Prälatin Gabriele Arnold getroffen. Die Kirchengemeinde bedauert es sehr, dass dieser für die Gemeinde so bedeutsame Gottesdienst unter diesen Bedingungen stattfinden muss. Für Menschen, die den Gottesdienst nicht besuchen können oder möchten, wird eine Videoaufnahme erstellt und später in geeigneter Form zur Verfügung gestellt. Die geplante Feier des Abendmahls wird nicht stattfinden.