Lesung zu „Leben aufräumen“

05.10.2020

KIRCHHEIM (pm). Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz Kirchheim veranstaltet am Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr in der Christuskirche, Hindenburgstraße 46 in Kirchheim, eine Lesung mit der SWR-Journalistin und Autorin Christina Erdkönig. Der Abend steht unter dem Thema „Loslassen und Leben aufräumen – was mit uns geschieht, wenn wir die Wohnung unserer Eltern auflösen“. Für ihr Buch hat die Autorin 14 Betroffene nach ihren Aufräumgeschichten gefragt. Diese Erfahrungen werden abgerundet durch Einschätzungen einer Psychologin. Interessierte werden gebeten, sich unter E-Mail info@hospiz-kirchheim.de oder telefonisch unter (0 70 21) 9 20 92 27 anzumelden.