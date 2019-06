Leser blicken in die Röhren

03.06.2019, Von Sylvia Gierlichs

NZ/WZ-Leserfahrt: Kurzfristig können wir unseren Lesern noch eine weitere Leserfahrt zur Baustelle der ICE-Trasse anbieten

Der Albvorlandtunnel ist bald fertiggestellt, die Güterzuganbindung bereits im Bau, die Kleine Wendlinger Kurve ebenso: auf der Baustelle der ICE-Trasse vor den Toren Wendlingens gibt es allerhand zu sehen. Man sollte sich also die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich am kommenden Mittwoch, 5. Juni, auf der Baustelle umzusehen.

Der Albvorlandtunnel auf Wendlinger Seite – der Rohbau steht. Foto: Sandrock

WENDLINGEN. Platz für 20 Personen gibt es in dem Schweizer Postbus, der unsere Leser in Nürtingen und Wendlingen am Busbahnhof abholt und ins Wendlinger Baubüro fährt. Dort wird Gabriele Leicht, die am Mittwoch als Tourguide fungiert, zunächst in einer etwa einstündigen Präsentation alles Wissenswerte über die Baustelle an unsere Leser weitergeben.