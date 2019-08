Leihräder bald auch in Wendlingen

02.08.2019, Von Sylvia Gierlichs

Die Station für die Räder der Deutschen Bahn ist auf dem Behr-Parkplatz unter der Römerbrücke

Mit dem Fahrrad in der einen Kommune losradeln und es am Zielort wieder abgeben – eine gute Idee. Die seit Mai 2018 von der Deutschen Bahn in die Tat umgesetzt wird. 40 Städte und Gemeinden sind dem Verbund bisher beigetreten. Nun will auch Wendlingen sich beteiligen.