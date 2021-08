Schwerpunkte

Leihfahrzeuge auf der Teckbahn

16.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Motoren der Regionalbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen werden ausgetauscht.

KIRCHHEIM. Die Deutsche Bahn investiert in eine höhere Zuverlässigkeit der Triebwagen auf der Teckbahn. Dazu tauscht die S-Bahn Stuttgart, die die Regionalbahnen zwischen Kirchheim (Teck) und Oberlenningen fährt, bei allen vier Fahrzeugen die Motoren aus. Während der Sommerferien werden deshalb Fahrzeuge der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) eingesetzt. Die Leihfahrzeuge fahren normalerweise zwischen Nürtingen und Neuffen und stehen zur Verfügung, weil im Sommer auf der sogenannten Tälesbahn gebaut wird. Busse ersetzen dort die Züge der Regionalbahn-Linie 65.

Mit dem Einsatz der WEG-Fahrzeuge ändert sich bis zum 12. September der gewohnte Fahrgastservice: So haben die Ersatzfahrzeuge keine an das Fahrzeug gebundene Einstiegshilfe. Das Fahrpersonal kann Rollstühle deshalb nicht in den Zug rollen. Die Bahn empfiehlt mobilitätseingeschränkten Reisenden, ihre Reise bei der Mobilitätsservice Zentrale (MSZ) spätestens einen Werktag vorher anzumelden. Als alternative Fahrtverbindung sind zum Beispiel die Busse der Linie 177 rollstuhlgerecht mit einer Rampe ausgestattet. Die MSZ ist per Telefon unter (0 30) 65 21 28 88 erreichbar. Die E-Mail-Adresse ist msz@deutsche-bahn.com.

Auch haben die Ersatzfahrzeuge kein WC. In die WEG-Fahrzeuge ist zwar eine Toilette eingebaut. Diese ist aber verschlossen. Die WEG bietet diesen Service in ihrem Linienbetrieb nicht an.