Leerstand hat Sogwirkung

23.08.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Mit der Schließung der Edeka-Filiale kommen weniger Bürger in die Innenstadt – Köngen: Netto könnte für Treff 3000 kommen

In Wendlingen hat der Edeka in der Albstraße Anfang Mai seine Pforten geschlossen, in Köngen war es der zu Edeka Südwest gehörende Treff 3000. Die Geschäftsleute in beiden Kommunen spüren: die Laufkundschaft bleibt weg.

Verhängte Schaufenster bieten ein tristes Bild in der Albstraße: Anfang Mai schloss die Edeka-Filiale ihre Tür für immer. Fotos: sg

WENDLINGEN/KÖNGEN. „Dass es den Edeka nicht mehr gibt, spüren wir deutlich“, sagt Nicole Eppinger vom gleichnamigen Blumengeschäft. Gleich gegenüber war der Supermarkt und lockte ältere, aber nicht nur ältere Wendlinger in die Stadtmitte. Die natürlich dann auch den einen oder anderen Strauß im Blumengeschäft mitnahmen.