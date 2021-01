Pistenspaß trotz Corona: So lange Schnee am Stück hat es in manchen Orten der Schwäbischen Alb seit 1973 nicht mehr gegeben Nahezu alle Liftbetreiber auf der Alb vermieten ihre Anlagen mittlerweile stundenweise. Davon profitieren sie ebenso wie Skifahrer, die sich in Corona-Zeiten nach Pistenspaß…

Mehr