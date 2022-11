Schwerpunkte

Lebensmittelspenden für Hilfsbedürftige in Wendlingen

10.11.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Auf Initiative des Familienzentrums Am Berg sammelten die Kindergärten in Wendlingen am Neckar für hilfsbedürftige Kinder in der Stadt.

Dies sind einige Spendenkisten mit gespendeten Lebensmittel aus den Kindergärten, die in diesem Jahr zusammengekommen sind. Foto: Kindergarten am Berg

WENDLINGEN. Am 11. November ist Sankt Martin. In vielen Kirchengemeinden wird schon am Tag vorher, am Donnerstag, mit dem traditionellen Martinsspiel und der Mantelteilung an den Kirchenheiligen und seine Wohltaten erinnert. So auch in Wendlingen heute, um 18 Uhr vor der St.-Kolumban-Kirche, wo viele Kinder aus den Kindergärten sich treffen und in einem gemeinsamen Laternenumzug zum Schulhof im Schulzentrum am Berg mit Eltern und Erzieherinnen gehen.