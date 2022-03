Schwerpunkte

Lebensmittel selbst anbauen

29.03.2022 05:30

KIRCHHEIM. Noch bis zum 13. April laden evangelische und katholische Gesamtkirchengemeinde, das zivilgesellschaftliche Netzwerk Forum 2030 und die Stadtverwaltung Kirchheim zur Teilnahme an der ökumenischen Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein. Bei einem wöchentlichen Fastentreff im Netz – immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr – können alle sich austauschen. Am Mittwoch, 30. März, dreht sich alles um das Thema „Lebensmittel selbst anbauen“. Doch nicht jeder hat einen eigenen Garten. Welche anderen Möglichkeiten es gibt und warum gemeinsames Gärtnern Spaß macht, stellt Wiebke Aszmutat vom Gemeinschaftsgarten in Jesingen vor. Weitere Infos und den Einwahllink zum Fastentreff gibt es unter www.kirchheim-teck.de/klimafasten-2022. pm