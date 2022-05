Schwerpunkte

Laura Fröhlich liest in Wendlingen

09.05.2022 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Die Journalistin, Bloggerin und Autorin Laura Fröhlich stellt am Donnerstag, 12. Mai, im Treffpunkt Stadtmitte ihr Konzept „Mental Load. Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“ vor.

Laura Fröhlich: „Frauen, die Care-Arbeit leisten, fühlen sich häufig wie eine wandelnde To-do-Liste“. Foto: pm

WENDLINGEN. Sie ist Journalistin, Bloggerin, Buchautorin, Ehefrau, Mutter dreier Kinder und sie hat eine Mission: Sie möchte im privaten, politischen und unternehmerischen Bereich auf die mentale Belastung aufmerksam machen, die viele Menschen – und dabei vor allem Frauen – in Familien-Verantwortung tragen. „Darunter geht so manche Frau in die Knie: Basteln, Backen, Buggy schieben – Frauen, die Care-Arbeit leisten, fühlen sich häufig wie eine wandelnde To-do-Liste.“ Dass dahinter kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles Problem steckt, erzählt Laura Fröhlich auf Einladung der Stadtbücherei am Donnerstag, 12. Mai, wenn sie aus ihrem Buch „Mental Load. Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“ liest und mit dem Publikum diskutiert.