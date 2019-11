Langjährige Vereinsmitglieder geehrt

Kürzlich fand in den Räumlichkeiten des Sportheims der Ehrenabend des TSV Oberboihingen statt. Sven Haußmann, Erster Vorsitzender des TSVO, eröffnete gemeinsam mit Hauptkassier Olaf Oestmann und sie dankten den anwesenden Jubilaren und den langjährig ehrenamtlich Tätigen für ihre vorbildlich geleistete Arbeit und ihre Vereinstreue. Bernd Haußmann führte in unvergleichlicher Weise durch das Programm und konnte mit so mancher Anekdote den Saal zum Staunen und zum Lachen bringen. Im Einzelnen wurden Pascal Domnanovits, Manfred Günther, Regina Lekic, Dagmar Scheuer, Klaus-Peter Scheuer, Elke Spohn, Thomas Spohn und Kai Walter für ihre 25-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Seit 40 Jahren sind Markus Feifel, Rainer Hoffmann, Martina Layh, Gerda Schlenker und Peter Schober Mitglieder des TSVO. Bereits seit 50 Jahren sind Gerhard Haußmann, Helmut Klenk, Ursula Layh, Hermann Ölschläger und Wilfried Schorndorfer dabei. Für ihre 60-jährige Vereinsmitgliedschaft wurden Rolf Gehring, Robert Geissler, Rudi Langner und Dieter Zeug geehrt. Unglaubliche 70 Jahre hält Walter Layh dem Verein bereits die Treue. pm