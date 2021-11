Schwerpunkte

Lange Schlangen vor Corona-Abstrichzentrum in Wernau

17.11.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Das CAZ in Wernau erlebt dieser Tage einen wahren Ansturm. Getestete sprechen von über sechs Stunden Wartezeit. Die Malteser, die das Abstrichzentrum betreiben, wollen nachbessern.

Noch verfügt das CAZ in Wernau nur über eine einzige geschotterte Abstrichspur. Foto: Holzwarth

WERNAU. Von „unzumutbaren Zuständen für Wartende“ spricht Judith Anhorn angesichts der langen Wartezeit, die die Mutter am Montag mit ihren beiden kleinen Kindern vor dem CAZ in Wernau zugebracht hat. Nach ihren Angaben habe sie mit den vier und sechs Jahre alten Kindern über sechs Stunden gewartet. „Das war wirklich frustrierend.“ Ähnlich wie ihr ist es noch anderen ergangen, die sich bereits in der vergangenen Woche testen lassen wollten. Hier werden bis zu vier Stunden Wartezeit genannt.