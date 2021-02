Schwerpunkte

Landtagspräsidentin im Gespräch

23.02.2021 05:30

WENDLINGEN (pm). Muhterem Aras wurde 1966 in der Türkei geboren, Andreas Schwarz, 1979 geboren, ist Kirchheimer durch und durch. Sie ist nun Landtagspräsidentin, er der Fraktionsvorsitzende der größten Fraktion im baden-württembergischen Landtag. Wie war ihr Weg bis dahin? Was sind ihre politischen Triebfedern? In der Veranstaltung „Zwei Menschen – zwei Wege – ein Ziel“, moderiert von Regionalrätin und Zweitkandidatin Lena Weithofer, sprechen Aras und Schwarz am Mittwoch, 24. Februar, darüber. Die digitale Veranstaltung findet um 19 Uhr in Wendlingen statt und wird live übertragen. Das Publikum wird eingeladen, sich an der Chat-Funktion des Streams zu beteiligen. Die Zugangsdaten sind unter www.gruene-wendlingen.de.