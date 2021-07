Schwerpunkte

Landespolizeiorchester besuchte die Behindertenförderung

Wegen der Corona-Krise konnten lange keine Großveranstaltungen und Konzerte stattfinden. Angesichts dessen und auch als Zeichen der Solidarität wurde der Behinderten-Förderung-Linsenhofen (BFL) ein Standkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg angeboten. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnungen reiste das Klarinettenquartett aus Böblingen unter der Leitung von Arata Kojima an. Das Standkonzert fand in der Werkstatt in Oberboihingen statt. Von Bereichsleiter Tobias Reiser wurde das Quartett begrüßt. Als das Standkonzert startete, lauschten alle gespannt den unterschiedlichen Liedern und Klängen der Klarinetten. Die Begeisterung war bei Mitarbeitenden, Beschäftigten und Klarinettenquartett gleichermaßen groß. Geschäftsführer Thomas Fick bedankte sich beim Quartett mit „Laisahofa Schbächela“ aus eigener Herstellung für den musikalischen Schritt Richtung Normalität. pm