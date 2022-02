Schwerpunkte

Land will Bekleben der Seitenfenster von Bussen einschränken

23.02.2022 05:30, Von Peter Dietrich

Das Land Baden-Württemberg will das Bekleben der Seitenfenster von Linienbussen einschränken. Von Fahrgastverbänden gibt es Zustimmung, die Busunternehmen verweisen auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage.

Einer der Busse von Fischer am Kirchheimer Busbahnhof: Die Scheiben sind nur mäßig beklebt. Foto: Dietrich

Das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) ist zwar ein Wortmonstrum, aber für den öffentlichen Nahverkehr sehr wichtig. Denn über dieses und die jährlich neu aufgestellte „Richtlinie Busförderung“ fördert das Land den Kauf von Linien- und Bürgerbussen. Im Jahr 2021 ging es dabei um 26,75 Millionen Euro. Was das Land dabei aber stört: „Teilweise werden die Seitenflächen der geförderten Busse in einem derartigen Maß für Werbung genutzt, dass die Sicht nach außen erheblich eingeschränkt ist“, sagt Wenke Böhm, Sprecherin des Verkehrsministeriums. „Vor allem sehbehinderte Fahrgäste haben in diesen Fällen große Schwierigkeiten mit der Orientierung und dem Erkennen der Ausstiegshaltestellen.“ Außerdem beeinträchtige das Bekleben der Seitenfenster das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste.