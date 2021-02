Schwerpunkte

Lachwellness

05.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). „Lachen ist der Tanz des Atems . . . stärkt das Immunsystem, beschwingt, befreit, belebt, entspannt!“ Unter diesem Motto bietet die Familienbildungsarbeit Köngen einen Online-Workshop-Kurs sechsmal jeweils donnerstags an. Jedoch verschiebt sich der Kursbeginn um eine Woche und ist nun am Donnerstag, 11. Februar. Dadurch ist der Schlusstermin auch eine Woche später, nämlich am Donnerstag, 18. März. Jeweils von 19 bis 20 Uhr finden die Übungsabende statt. Die Leitung hat die zertifizierte Lachyogaleiterin Anita Klein. Lachwellness besteht aus einem Mix aus Lachtherapie, NLP (Neurolinguistischem Programmieren), Positivem Denken, Improtheater und Yoga. Anmeldung bei der FBA, Telefon (0 70 24) 86 87 89 oder E-Mail anmeldung@fba-koengen.de.