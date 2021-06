Schwerpunkte

Lachen ist – der Tanz des Atems

10.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). „Lachen ist – der Tanz des Atems, stärkt das Immunsystem, beschwingt, befreit, belebt, entspannt“. Unter diesem Motto bietet die Familienbildungsarbeit Köngen vom 15. Juni bis 20. Juli, insgesamt sechs Mal, jeweils dienstags von 9 bis 10 Uhr (am ersten Termin bis 10.30 Uhr) einen Online-Lachworkshop unter der Leitung der zertifizierten Lachyogaleiterin und Laughter-Wellness Consultant Anita Klein an. Gerade in Zeiten, in denen eher Unsicherheit, bei manchen auch trübe Stimmung herrscht, wirkt die Lach-Wellness-Methode mit seiner wohltuenden Wirkung gezielt dagegen. Lach-Wellness besteht aus einem Mix aus Lachtherapie, NLP (Neurolinguistisches Programmieren), Positivem Denken, Improtheater, Yoga und dem ganzen Feld der menschlichen Fähigkeiten im Großen und Ganzen und somit Übungen aus verschiedenen Bereichen, die dazu führen können, dass man sich besser fühlt.

Anmeldung bei der Fba Köngen, Telefon (0 70 24) 86 87 89 oder E-Mail anmeldung@fba-koengen.de.