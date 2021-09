Schwerpunkte

Kurzurlaub im Wohnmobil-Park Wernau machen

03.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

In Wernau eröffnete im Juni bereits ein neuer Wohnmobil-Park mit 60 Stellplätzen – Zielgruppe sind Durchreisende und Kurzurlauber. Der „Womopark Neckartal“ wird von Andreas Pölsterl betrieben, der auch einen Montage- und Reparaturbetrieb für Camper hat.

Betreiber Andreas Pölsterl zusammen mit seinem Sohn Dominik vor dem neuen Wohnmobilplatz in Wernau. Foto: Schmid

WERNAU. Mit Eröffnung des Wohnmobil-Parks im Neckartal bietet nun auch Wernau Camping- und Caravaning-Freunden einen attraktiven Standort in verkehrsgünstiger Lage. Mit dem „Womopark Neckartal“ will der Betreiber Andreas Pölsterl Touristen in die Stadt locken.