Kulturtage Köngen: Auf Oskar Schlemmer passt kein -ismus

13.07.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Kulturtage in Köngen haben eigentlich ihren festen Platz im Jahresablauf. Ende Januar, Anfang Februar gibt es an zwei Wochenenden geballt Unterhaltung. Dieses Jahr, nach einem Jahr Pause, gibt es Kulturtage im Sommer.

Figurinen aus dem Triadischen Ballett, derzeit zu sehen in der Staatsgalerie in Stuttgart. Foto: Wikipedia/Luiz

KÖNGEN. Den Auftakt der diesjährigen Kulturtage macht am Sonntag, 17. Juli, 19 Uhr die Kunsthistorikerin Barbara Honecker mit einem Vortrag in der Zehntscheuer über den Künstler Oskar Schlemmer. Im Interview lässt sie unsere Leser schon mal ein wenig hineinschnuppern in den Vortrag zu Oskar Schlemmer, über dessen Triadisches Ballett derzeit auch eine Ausstellung in der Staatsgalerie zu sehen ist.