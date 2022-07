Schwerpunkte

Kulturtage Köngen: Auf Oskar Schlemmer passt kein -ismus

Der Albvorlandtunnel ist fertiggebaut und wird noch in diesem Jahr zum Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gehen. Und auch die Kleine Wendlinger Kurve ist im Rohbau fertig. Hier werden derzeit Gleise verlegt und an die vor vier Jahren verlegte Weiche angebunden, die die Kurve mit der Strecke Tübingen– Stuttgart verbindet.

An der Kleinen Wendlinger Kurve fangen die Gleisarbeiten an. Foto: Holzwarth

Die Kleine Wendlinger Kurve ist Bestandteil des Gesamtprojekts der ICE-Strecke von Stuttgart nach Ulm und soll auch Regionalzüge über die Schnellfahrstrecke an den Flughafen und auch weiter zum neuen Stuttgarter Hauptbahnhof bringen. Denn der Regionalverkehr profitiert von der Strecke nur über diese Kurve. Sonst hat das Projekt Stuttgart–Ulm mit Regionalverkehr nichts zu tun. Es ist eher für lange Distanzen ausgelegt und wird, wenn die Strecke Ulm–Augsburg und die Strecke Augsburg–München fertiggestellt sind, dereinst eine Alternative zum Auto für all jene sein, die schnell nach München kommen wollen.