3K-Festival in Köngen findet statt

14.07.2020 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Auch in diesem Jahr gibt es in Köngen das 3K-Festival – Vorverkauf beginnt am Donnerstag

„Ja, Sie haben richtig gehört“, sagt Beate Geyer vom Vorbereitungsteam des Köngener 3K-Festivals. „Konzerte, Kabarett, Kontraste gibt es auch in diesem Jahr. Allerdings einfach ein bisschen anders. Wir machen Kultur in Köngen trotz Corona.“

Die Band NH3 begeisterte 2017 die Fans des 3K-Festivals. Archiv-Foto: pd

KÖNGEN. Das 3K-Festival gehört zu Köngen wie der Sommer, seit 2001 wird es vom Jugendhaus Trafo im Anschluss an das alljährliche Abschlussfest des Abenteuerspielplatzes auf dem Burgschulareal organisiert. Wie beim Abenteuerspielplatz gibt in diesem Jahr auch beim 3K-Festival einige Veränderungen. Beate Geyer und ihr Team sind trotzdem froh, dass es stattfinden kann: „Wir freuen uns sehr, dass wir unter Einhaltung der vielfältigen aktuellen Auflagen und Empfehlungen auch in 2020 wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen konnten.“