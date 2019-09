Krokos im Museum

Einer der beiden im Juni 2019 auf dem Kirchheimer Bürgersee ausgesetzten Krokodil-Kunststoffköpfe ist seit kurzer Zeit Bestandteil der Sammlung des Städtischen Museums im Kornhaus in Kirchheim. Als Teil der Stadtgeschichte wird die am 22. Juni gefundene Attrappe in einer Datenbank inventarisiert und im Depot des Städtischen Museums fachgerecht in einem säurefreien Seidenpapier verpackt gelagert. „Unsere Aufgabe ist es auch, aktuelle und zeitgenössische Objekte zu sammeln. Diese Dinge sind morgen schon ein Teil unserer Stadtgeschichte“, heißt es aus dem Museum. Es ist nicht auszuschließen, dass der Krokodilkopf irgendwann in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert wird. Der zweite Krokodilkopf ist weiterhin im Besitz der Polizei, wird aber zeitnah an die Stadt Kirchheim übergeben.